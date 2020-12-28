Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/12/28/ru_1072745/
Дата распечатки: 28.12.2020 19:58
 
28.12.2020 19:14 Политика, Общество

Минская милиция сообщила о задержании двух женщин, рассыпавших на дороге саморезы

Минск, 28 декабря. С поличным задержаны две женщины, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел вчера, 27 декабря, около 13 часов во Фрунзенском районе столицы. Две 40-летние женщины, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы с целью повредить колеса и шины служебного транспорта", — отмечается в релизе.

Женщины свою вину не признали. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Возбуждено дело по ст. 339 УК (хулиганство).

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 28 Декабрь 2020, 19:58
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239