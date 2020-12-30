Утверждена программа деятельности правительства до 2025 года

Минск, 30 декабря. Постановлением Совмина № 758 утверждена программа деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года. Документ опубликован 30 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

В программе 12 тематических глав, каждая из которых содержит несколько направлений со своими задачами, целями и механизмами реализации.

Ключевой целью правительства провозглашается создание условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения, а его миссией — "укрепление экономической независимости государства, служащего интересам народа, сохраняющего суверенитет, территориальную целостность и культурно-историческое наследие, участвующего в системе международного разделения труда, обладающего эффективными технологиями, активно внедряющего инновации, обеспечивающего законность и порядок, справедливость и солидарность, партнерство и ответственность".

Работа Совмина, согласно программе, организуется на пяти принципах: результативности для каждого гражданина, равенства всех форм собственности, невмешательства в добросовестную конкуренцию, системности, комплексности, оперативности и прозрачности принятия решений, инициативы и личной ответственности членов правительства.

Отмечается, что Совмин остается приверженным принципам управления, сформированным ранее, а именно "демократизации общества, либерализации областей социально-экономической деятельности граждан, а также выполнению принятых обязательств перед гражданами и внешними партнерами".

В частности, обещан стабильный рост доходов населения (реальные располагаемые доходы за пять лет должны вырасти на 20%). Существенный рост зарплат обещан бюджетникам. Правительство прогнозирует, что к 2025 году педагоги будут получать среднюю зарплату по стране, учителя — на 6% выше средней, профессорско-преподавательский состав и врачи — в 1,5 раза выше средней зарплаты.

Заработки среднего медперсонала должны подняться до 90% от средней зарплаты, работников сферы социального обслуживания и культуры — до 80%, работников спортивной сферы и физической культуры — превысить ее на 5%.

При этом в производственном секторе о повышении зарплат речи не идет. Здесь цель — достижение и поддержание заработной платы на уровне не ниже средней, сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности в области (Минске) за 2020 год.

Минимальная зарплата в ближайшие годы, согласно документу, должна будет повыситься до 30% от средней по стране, средний размер пенсии по возрасту — до 40%.

Также обещано усиление дифференциации размеров пенсий и развитие добровольного накопительного пенсионного страхования.

Уровень реальной безработицы к концу 2025 года не должен превышать 4,2% от экономически активного населения (сейчас — 4%). Для этого планируется внедрение новых гибких форм занятости.

В 2022 году, следует из программы, в Беларуси должны быть введены электронные трудовые книжки.

Развитие соцзащиты населения коснется, в первую очередь, людей с инвалидностью. Но здесь же обещано увеличение размера пособия по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения. Это должно произойти в 2022 году, мера коснется не всех безработных, а только проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда и лишившихся работы за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

В сфере демографии ожидается увеличение средней продолжительности жизни до 76,5 года.

Власти рассчитывают на прирост трудовой иммиграции. Программа содержит требование о формировании перечня дефицитных профессий в целях их заполнения иностранными специалистами с предоставлением им упрощенного порядка осуществления трудовой деятельности.

Отдельное направление — повышение качества системы образования.

В сфере экономики в программе определены такие направления, как поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой стабильности (ежегодная инфляция не должна превышать 5%), упрощение налоговой системы, поддержание долговой устойчивости страны, развитие предпринимательства, стимулирование конкуренции, повышение эффективности инвестирования.

Речь также идет о преобразовании системы госуправления и росте отдачи от государственных активов. В частности, рост производительности труда в государственном секторе запланирован в 1,4 раза, рост удельного веса рентабельных организаций в их общем количестве в 2025 году — до 85%.

Что касается повышения инновационности экономики, согласно документу, наукоемкость ВВП через 5 лет должна составить не менее 1%.

Одним из направлений инноваций определена дальнейшая цифровизация экономики. Доля сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП в 2025 году должна составить не менее 7,5%, охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи по технологиям 4G и 5G — 99%.

Планируется, что в 2021 году появится отдельный регулятор в области цифрового развития.

Среди направлений программы также повышение эффективности производственного сектора (в том числе за счет создания семи государственных корпораций и новых холдингов), экология, развитие органического сельского хозяйства, лесного хозяйства, ускоренное развитие сферы услуг, активизация внешнеэкономической деятельности, а также реализация стратегии регионального развития.