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Дата распечатки: 30.12.2020 13:18
 
30.12.2020 12:23 Политика

Лукашенко и Рахмон договорились подготовить график возможных встреч на ближайшее время

Минск, 30 декабря. 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

Лукашенко и Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.

БелаПАН.  

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