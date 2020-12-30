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Дата распечатки: 30.12.2020 13:18
 
30.12.2020 12:59 Общество

За сутки в Беларуси зарегистрировано 1.957 случаев COVID-19

Минск, 30 декабря. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.957 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.644 пациента, сообщает Министерство здравоохранения. 

Количество официально выявленных заболевших за сутки увеличилось — 29 декабря было зарегистрировано 1.816 случаев коронавируса и 10 смертей. 

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 192.361, умерло 1.414 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 171.901 человек. 

За минувшие сутки выполнено 24.454 теста на коронавирус (всего — 3.962.318). 

29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации в Беларуси от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Глава министерства Дмитрий Пиневич отметил, что "иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом". "Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке", — сказал он. Чиновник добавил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. 

Ожидается, что производство российской вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятия "Белмедпрепараты" стартует в начале весны.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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