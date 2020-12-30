В Беларусь поступил первый транш российского кредита на 500 млн долларов

Минск, 30 декабря. На счет Министерства финансов 30 декабря поступили средства первого транша государственного финансового кредита России в сумме, эквивалентной 5 млн долларов США, сообщает пресс-служба Минфина.

Как сообщалось, соглашение о выделении РФ Беларуси кредита на 1 млрд долларов стороны подписали в Москве 21 декабря. Ожидается, что второй его транш будет перечислен в 2021 году. Накануне подписания соглашения распоряжение о нем подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время встречи с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября Владимир Путин пообещал, что Москва выделит Минску госкредит на 1,5 млрд долларов.

Как выяснилось позже, 500 млн из этой суммы относились к кредиту от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который был перечислен в октябре. Позднее Лукашенко заявлял, что эти средства будут израсходованы на лечение коронавируса, а не на поддержку экономики.

На пресс-конференции 4 декабря исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков сообщил, что выданный Беларуси кредит пошел на финансирование дефицита бюджета.

По данным Минфина, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 ноября составил 18,1 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%