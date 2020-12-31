Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/12/31/ru_1072906/
Дата распечатки: 31.12.2020 07:42
 
31.12.2020 07:01 Общество

Новогоднее поздравление от БелаПАН

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом!

2020-й был тяжелым, но он сплотил нас, сделал сильнее, подарил надежду на перемены, показал, на что способна солидарность.

Наши мысли и сердца сегодня с теми, кто оторван от своих близких, брошен за решетку или вынужденно находится за пределами Беларуси. Мы — вместе!

Спасибо нашим подписчикам и партнерам за сотрудничество и доверие. В новом году мы продолжим информировать вас о самых важных событиях в нашей стране. Пусть в 2021-м нас ждут только хорошие новости!

Желаем вам здоровья, тепла, любви и веры в хорошее!

Ваш БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Четверг, 31 Декабрь 2020, 07:42
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239