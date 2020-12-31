Новогоднее поздравление от БелаПАН

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом!

2020-й был тяжелым, но он сплотил нас, сделал сильнее, подарил надежду на перемены, показал, на что способна солидарность.

Наши мысли и сердца сегодня с теми, кто оторван от своих близких, брошен за решетку или вынужденно находится за пределами Беларуси. Мы — вместе!

Спасибо нашим подписчикам и партнерам за сотрудничество и доверие. В новом году мы продолжим информировать вас о самых важных событиях в нашей стране. Пусть в 2021-м нас ждут только хорошие новости!

Желаем вам здоровья, тепла, любви и веры в хорошее!