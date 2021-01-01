Светлана Тихановская: В новом году мы будем жить вместе в свободной Беларуси

Минск, 1 января. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с новогодним обращением к белорусам.



Выступление транслировалось на Youtube, на телеканале "Белсат", в ее и ряде других телеграм-каналов. Обращение было записано в домашних условиях, поскольку Тихановская сейчас на самоизоляции как контакт первого уровня. Экс-кандидат в президенты выступила на белорусском языке.



"Дорогие белорусы! Уже много раз было сказано, что 2020 год был сложным, — отметила Тихановская. — Богатым на трудности и заботы для всего мира, и особенно для Беларуси. И это так. Однако год также подарил нам много надежд и вдохновения. В этом году многое изменилось, но главное изменение — это мы сами. 2020-й стал годом, когда белорусы объединились".



В марте и апреле, сказала Тихановская, белорусы объединились, чтобы "помочь медикам, которые боролись за наши жизни", в мае и июне — чтобы "поставить подписи за тех лидеров, кому мы поверили, и вдруг увидели друг друга в бесконечных очередях".



"Мы объединились в июле, чтобы отстоять свой выбор. Наших кандидатов лишили свободы, но мы начали встречаться по всей стране. Дух захватывало от того, сколько нас было на общих митингах! — заметила Тихановская. — Мы объединились в августе, чтобы отдать свой голос за перемены. Мы вместе плакали от боли, когда узнали про Окрестина, и от радости — когда увидели, что на Марше Свободы нас сотни тысяч".



В сентябре, по словам политика, белорусы объединились, чтобы почувствовать, что "нас уже не разбить, не остановить, не сдержать", поскольку каждый "выходит не за себя, а за всех", а "один порванный паспорт сильнее всей машины репрессий".



В октябре, отметила она, люди объединились, чтобы "на улицах и проспектах, во дворах, на заводах и в университетах бороться за страну для жизни", они "почувствовали поддержку со всего мира — от белорусов и их друзей".



В ноябре белорусы объединились, "чтобы почтить нового героя", и писали на стенах "Я выхожу", потому что "никогда не забудут Романа Бондаренко, а также Никиту Кривцова, Константина Шишмакова, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского".



В декабре люди объединились, чтобы заявить, что "готовы к новому этапу нашей истории, где мы будем жить согласно закону, который един для всех". "Мы знаем, что нам уже не нужно никому ничего доказывать, — мы уже доказали все, что хотели. 2020-й стал годом, когда мы перестали молчать и вышли из своих домов. И мы идем дальше", — подчеркнула Тихановская.



"А кто там идет? Идет врач, которая после рабочего дня в переполненной больнице спасает раненных во время акций, — отметила экс-кандидат в президенты. — Идет журналист, который работает, чтобы весь мир увидел кадры с белорусских улиц и узнал героев протестов. Идет автомеханик, который бесплатно ремонтирует поврежденные дубинками и взрывами машины. Идет волонтер, который посвятил месяцы своей жизни другим. Идет бывший милиционер, который отказался выполнять преступный приказ. Идет православный верующий, который молился за возвращение католического митрополита домой. Идет адвокат, которая защищает политзаключенного, рискуя потерять лицензию. Идет спортсменка, отказавшаяся от наград, которыми больше не может гордиться".



"Идет программист, который жертвует на помощь пострадавшим. Идет пенсионерка, которая не хочет, чтобы ее внук уехал из страны. Идет шахтер, который присоединился к стачке, ведь это его законный способ требовать новых честных выборов. Идет бизнесмен, который открыл двери своей кофейни для протестующих, а сейчас волнуется за тех, кому он дал работу. Идет учительница, у которой в сумке до сих пор лежит белая ленточка. Идет художник, который мечтает, как однажды все автозаки спишут и отдадут под арт-объекты. Идет студент, который заступился за одногруппницу, потому что любовь во время революции — это любовь на всю жизнь. Идет житель микрорайона, который вопреки страху украшает свой двор флагами, хоть это и "хлопотное дельце". Идет сосед, который вчера срывал листовки с подъездов, а сегодня сам их распространяет", — добавила Тихановская.

По ее словам, к новой Беларуси идет белорус, "который жаждет уважения к себе как к человеку", а в мыслях и сердце с ним "идет каждый политзаключенный и каждый задержанный за свое достоинство".



"Идете вы — кто сейчас смотрит это видео. И главное — мы идем вместе, — подчеркнула политик. — Наш путь извечный: мы вышли из своих домов, чтобы вернуться домой. Каждый из нас вышел, чтобы мы все вернули себе наш общий дом. Потому что дом — это место, где мы — хозяева. Дом — это место, где живет народ, а не народец. Это место, где мы и наши родные в безопасности, откуда не хочется уезжать и куда хочется возвращаться. Дом — это место, где ценят и любят всех и каждого: и тех, кто хочет перемен, и тех, кто еще сомневается. Это место встречи и согласия. Дом — это место, которое мы заслужили. И в новом году мы будем жить вместе в нашем доме — в свободной Беларуси".



"Я поздравляю нас с этим, дорогие мои белорусы. Желаю нам оставаться такими же искренними, открытыми и невероятными. Желаю нам еще больше сил, нашим родным — здоровья, нашим сердцам — спокойствия и веры. Желаю, чтобы в новом году все, кого нам так не хватает, вернулись домой. С новым 2021 годом! Жыве Беларусь!" — закончила свое выступление Тихановская.