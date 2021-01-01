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Дата распечатки: 01.01.2021 14:11
 
01.01.2021 13:11 Общество

МВД: Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий

Минск, 1 января. Охрана общественного порядка в новогоднюю ночь обеспечена, заявила пресс-служба МВД.

Отмечается, что в стране прошло "более тысячи массовых мероприятий". "Несмотря на дождливую погоду, традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске и областных центрах", — говорится в сообщении, однако количество участников не называется.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, "зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий", в основном "мелкое хулиганство".

МВД "благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий, а также за то, что не поддались на призывы в телеграм-каналах". О содержании призывов министерство не сообщает.

БелаПАН.

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