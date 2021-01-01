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Дата распечатки: 01.01.2021 14:11
 
01.01.2021 14:03 Политика

Лукашенко: Беларусь и Кубу объединяет стремление к независимости, свободе и справедливости

Минск, 1 января. Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником — Днем освобождения.

"История Кубы стала символом стремления к независимости, свободы и справедливости. Эти ценности объединяют наши страны и народы", — цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.

По его словам, Минск будет делать все необходимое для сохранения и углубления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Гаваной.

Лукашенко также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Русу, отметив, что "в условиях непрерывного внешнего давления Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своего народа, осуществлять важные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности общества".

БелаПАН.

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