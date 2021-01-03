Проестующие перекрыли улицу Романовская слобода в Минске

Минск, 3 января. Участники одной из децентрализованных акций протеста в Минске перекрыли улицу Романовская слобода, свидетельствует видеозапись, размещенная в социальных сетях.

Около 25 человек стоят на проезжей части возле регулируемого пешеходного перехода с бело-красно-белыми флагами и дымовой шашкой. Слышны сигналы скопившихся автомобилей. Как долго продолжалась акция и была ли реакция силовиков, пока неизвестно.

Второе воскресенье подряд в популярных телеграм-каналах нет предложений о точках сбора, люди организуются сами через дворовые чаты.

Первые марши в Минске начались до рассвета и продолжились до наступления темноты. Вышли жители Малиновки, Чижовки, Сухарева, Уручья, Шабанов, Лошицы, Дражни, Сельхозпоселка, домов возле станции метро "Спортивная", на улицах Захарова, Пулихова, Золотая Горка, Платонова, Матусевича. В поезде второй линии метро около десяти молодых людей с бело-красно-белыми флагами скандировали "Жыве Беларусь!".

Сообщается об инциденте в микрорайоне Чижовка, где на участников локального марша едва не наехал автомобиль.

Поступает информация об акциях разного формата в Бресте, Могилеве, Дзержинске, Новополоцке, Смолевичах, Мозыре, Полоцке, Новополоцке, Бобруйске, Ратомке, а также за рубежом (в Берлине, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Киеве, Львове).

Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" сообщает о задержании на акциях в Беларуси четырех человек (на 16.00).

Сегодняшние события прокомментировала в "Твиттере" на английском языке экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: "В Беларуси воскресенье — для мирных протестов. Первые марши 2021 года проходят сегодня в Минске и регионах. По прошествии многих недель белорусы требуют того же: прекращения насилия, освобождения политзаключенных и новых, честных и свободных выборов".

На твит Тихановской отреагировал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его мнению, те, кто считает, что меньшее количество народа на улицах означает облегчение и можно выиграть время, занимаются самообманом. "Неизбежное приближается медленно, торжественно и безоговорочно", — считает Линкявичюс.

31 декабря в ходе посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Александр Лукашенко заявил: "Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок".