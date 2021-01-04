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Дата распечатки: 04.01.2021 16:58
 
04.01.2021 16:48 Общество, Политика, Беларусь — Евросоюз

До конца года Польша не будет взимать с белорусских граждан плату за оформление национальной визы

Минск, 4 января. С граждан Беларуси до 31 декабря 2021 года не будет взиматься консульский сбор за оформление национальной визы Польши.

Это следует из постановления Министерства иностранных дел Польши № 2402 от 22 декабря 2020 года, опубликованного в польской интернет-системе правовых актов.

В постановлении также говорится об обнулении консульского сбора за оформление шенгенской визы для граждан Беларуси в возрасте от 12 до 18 лет и белорусов в возрасте до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

Документ вступил в силу 1 января 2021 года.

Как сообщается на сайте Управления по делам иностранцев Польши, национальная виза дает право на въезд, в том числе многократный, и непрерывное проживание на территории страны общей продолжительностью более 90 дней. Период действия национальной визы не может превышать один год.

2 декабря минувшего года правительство Литвы приняло предложение своего Министерства иностранных дел выдавать национальные визы белорусам, пострадавшим от репрессий.

"Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву, — цитировала пресс-служба правительства Саулюса Сквернялиса, исполнявшего на тот момент обязанности премьер-министра. — Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси было необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет".

Эта льгота будет предоставляться в тех случаях, когда МИД Литвы подтвердит, что запрос был подан по особым гуманитарным причинам, или выдача национальной визы без взимания консульского сбора соответствует целям сотрудничества в области развития, внешней политики или национальной безопасности.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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