СК: Женщинам, разбросавшим саморезы возле административного здания, предъявлено обвинение

Минск, 4 января. Женщинам, разбросавшим саморезы возле охраняемого административного здания в Минске, предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, днем 27 декабря две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот здания во Фрунзенском районе столицы "с целью повреждения выезжающих автомобилей". "Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия", — отмечается в релизе.

В ходе изучения содержимого их мобильных телефонов обнаружена переписка, "свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях". Установлено, что обвиняемые "причастны к аналогичному преступлению, произошедшему на территории столицы 13 декабря".

Женщинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй — домашний арест.

Ранее сообщалось, что женщины вину не признали.