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Дата распечатки: 05.01.2021 11:12
 
05.01.2021 09:35 Общество, Политика

Дворовые марши и акции солидарности прошли накануне вечером в Минске и других населенных пунктах Беларуси

Минск, 5 января. Дворовые марши и акции солидарности прошли вечером 4 января в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в ряде микрорайонов столицы (Грушевка, Лебяжий, Степянка, Серебрянка, Красный Бор, Чкаловский, Восток, Сокол и др.), а также вблизи Минска — в Михановичах, Сенице, возле Кургана Славы.

Также на вечерние акции вышли жители Кобрина, Пружан (Брестская область), Жодино (Минская область), Лиды (Гродненская область).

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.

БелаПАН.

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