Лукашенко объявил этот год Годом народного единства "не для того, чтобы что-то кому-то показать"

Минск, 5 января. Во время посещения холдинга "Горизонт" в Минске 5 января Александр Лукашенко объяснил, почему подписал указ об объявлении 2021 года Годом народного единства.

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего".

"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос — только выборы. Я это говорю, как бы кому-то ни не нравилось", — заявил Лукашенко.



"Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая! Да, вы (молодежь. — прим. пресс-службы.) — будущее. Мы уйдем, вам потом беречь эту страну. Вы — будущее. Но выборы — это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика — бюллетени одинаковые", — добавил он.



Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом. Говоря о тех, кого не устраивает нынешняя власть, он сказал: "Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало". "Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять всё. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", — заявил он.



Напомним, в новогоднем обращении к народу Лукашенко предложил "перевернуть страницу пройденного" и объявить 2021-й "Годом народного единства". 4 января он подписал соответствующий указ — первый в новом году. "Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", — отмечалось в комментарии пресс-службы Лукашенко.