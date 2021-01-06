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Дата распечатки: 06.01.2021 13:04
 
06.01.2021 12:04 Фото

Начался суд по делу о перекрытии улицы Притыцкого в Минске

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6 января в суде Фрунзенского района началось рассмотрение уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в ночь с 10 на 11 августа 2020 года.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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