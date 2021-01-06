06.01.2021 12:04 Фото
Начался суд по делу о перекрытии улицы Притыцкого в Минске
6 января в суде Фрунзенского района началось рассмотрение уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в ночь с 10 на 11 августа 2020 года.
6 января в суде Фрунзенского района началось рассмотрение уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в ночь с 10 на 11 августа 2020 года.
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