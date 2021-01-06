Православные верующие Беларуси готовятся к встрече Рождества Христова

Минск, 6 января. Православные верующие Беларуси готовятся отметить один из важнейших христианских праздников — Рождество. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны пройдут торжественные богослужения.



Вместе с Русской православной церковью, частью которой является Белорусский экзархат, 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество празднуют еще 6 из 15 поместных православных церквей, признаваемых Вселенским патриархатом Константинополя: Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская, Украины, Чешских земель и Словакии. Кроме того, 7 января Рождество празднуют в монастырях Святой Горы Афон, которые находятся в юрисдикции Константинопольской церкви.



Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси возглавит рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе (ул. Кирилла и Мефодия, 3). Как сообщает сайт Минской епархии, всенощное бдение в главном православном храме столицы начнется в 17.30, а в полночь 7 января — Божественная литургия.



В 17.00 всенощное бдение начнется в храме-памятнике в честь Всех святых (ул. Калиновского, 121), храмах Успения Пресвятой Богородицы в Минске (ул. Зеленолугская), праведного Иова Многострадального при Доме милосердия (ул. Франциска Скорины, 11), преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а), равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47).



В храме апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19) всенощное бдение начнется в 17.45.



В 18.00 всенощное бдение начнется в храмах святителя Кирилла Туровского при Духовном образовательном центре БПЦ (ул. Зыбицкая, 27), Архангела Михаила (ул. Янковского, 2), Богоявления (ул. Чижевских, 4), Преображения Господня (пр-т Газеты "Правда", 31), священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33), праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108), святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22), великомученика и целителя Пантелеимона (пр-т Независимости, 191), равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42), в честь Оптинских старцев (ул. Космонавтов, 24), в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 2), иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14), благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11).



В 21.00 всенощное бдение начнется в храмах Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а), равноапостольной княгини Ольги (Партизанский пр-т, 17), в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65); в 21.30 — в храме преподобных Кирилла и Марии Радонежских (ул. Каролинская, 7); в 22.00 — в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Стахановская, 32).



Рождественские богослужения в вышеупомянутых святынях пройдут в полночь 7 января.



Всенощное бдение в 18.00 начнется в Петропавловском соборе (ул. Раковская, 4), храме святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7), в 22.00 — в храме в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина (ул. Железнодорожная, 23г), в 22.20 — в храме преподобного Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26а).



Рождественское богослужение в этих церквях пройдет в 0.20 7 января.



В 17.00 всенощное бдение начнется в храме святителя Николая Чудотворца (ул. Барамзиной, 20, микрорайон Сокол), в 22.00 — в храмах святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а) и в честь минской иконы Божией Матери (ул. Голодеда, 60).



Рождественская божественная литургия в этих храмах пройдет в 0.30 7 января.



Всенощное бдение в державном храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 6) начнется в 18.00, рождественское богослужение — в 1.00 7 января.