Православные празднуют Рождество Христово

Минск, 7 января. Православные верующие празднуют Рождество Христово. Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения.

Рождество Христово входит в число двенадцати важнейших православных праздников, выше которых только Пасха. Вместе с Русской православной церковью (РПЦ), частью которой является Белорусский экзархат, 7 января Рождество отмечают в Грузинской, Иерусалимской, Польской, Сербской православных церквях, православной церкви Чешских земель и Словакии (отмечает Рождество дважды, в том числе 25 декабря), а также в Православной церкви Украины (признана Вселенским патриархатом Константинополя и рядом иных поместных церквей, но не РПЦ).



Остальные поместные церкви — Албанская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская, Константинопольская, Румынская, Элладская — отмечают этот праздник 25 декабря.



В рождественском послании митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, отметил: чтобы Христос пребывал рядом с человеком, от него "требуются постоянные усилия" — "лишь одному злу свойственно распространяться легко, и потому оно часто кажется привлекательным". Духовная жизнь, подчеркнул иерарх, "всегда предполагает не только борьбу со слабостями и грехами, но и неизменную устремленность ума и сердца к Богу".



"Нелегкий путь пройден нами в минувшем году, — говорится в послании. — Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди поместных православных церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе — всё это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх перед будущим, забывая об Отеческой Любви Божией ко всем нам и Его спасительном Промысле".

Вместе с тем, подчеркнул митрополит, происходящее — не основание для уныния, поскольку "мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные". События минувшего года ― это "серьезный повод задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям, дарованным Господом нашим Иисусом Христом, в стремлении к Богодухновенным Евангельским нравственными идеалам", отмечается в послании.

"Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде всего — в своем Отечестве, — убежден патриарший экзарх. — Но мы также при этом не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу и не позволяя ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. Именно этот мир Христов, как только он воцарится в сердце человеческом, дает ему силу любить не только Бога и ближнего, но даже и врага своего".

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях, четыре из которых объединены в Минскую митрополию. В стране действуют свыше тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся.