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Дата распечатки: 08.01.2021 20:03
 
08.01.2021 19:28 Общество

Автомобиль упал в подземный переход на пересечении улиц Хоружей и Куйбышева в Минске, пострадавших нет

Минск, 8 января. Автомобиль "Инфинити" упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске.

ДТП произошло 8 января около 16.30. Машина двигалась по ул. Хоружей в сторону центра, пересекла перекресток по диагонали, врезалась в ограждение перехода со стороны Комаровского рынка и упала вниз на лестницу. Пострадавших нет.

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель не справился с управлением.

15 сентября 2018 года автомобиль "Лада" влетел в подземный переход станции метро "Академия наук". Перед этим он попытался проехать на красный свет через перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова и столкнулся с машиной, ехавшей на зеленый. Пострадавших не было.

БелаПАН.

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