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Дата распечатки: 10.01.2021 13:13
 
10.01.2021 13:01 Политика

Лукашенко: Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года

Минск, 10 января. Проект новой Конституции Республики Беларусь может быть готов к концу 2021 года, сообщил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде. Судьбу новой Конституции люди решат на референдуме, добавил он.

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

Лукашенко также заявил, интеграция России и Беларуси должна быть более тесной. "Нам надо интегрироваться в экономике, в людях и так далее, абсолютно ничему не препятствовать, — цитирует Лукашенко ТАСС. — Тем более к России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?".

По словам Лукашенко, несмотря на то, что ни у Беларуси, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, есть и существенные недостатки в отношениях. В частности, он указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства. "Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", — сказал Лукашенко.

Он заметил, что цена на российский газ для Беларуси "могла бы быть более справедливой". Однако инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России Лукашенко не намерен.

Непризнание Западом итогов президентских выборов Лукашенко не мешает. "Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это — наше внутреннее дело. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, — абсолютно нет", — подчеркнул он.

БелаПАН.  

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