Лукашенко о возможном переносе ЧМ по хоккею: Это будет позор полный

Минск, 10 января. Александр Лукашенко не видит оснований для переноса матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.



Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.



"Оснований для того, чтобы он [ЧМ-2021 по хоккею] не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить", — цитирует Лукашенко ТАСС.



Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае—июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в Минске в связи с нарушениями прав человека выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта тема активно обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.



Решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета Международной федерации хоккея, сообщил журналистам 5 января президент федерации Рене Фазель. "Международная федерация хоккея использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение", — сказал Фазель.



Визит Фазеля в Минск планировался в декабре, но был отложен из-за того, что он заразился коронавирусом.