Лукашенко: Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года (обновлено)

Минск, 10 января. Проект новой Конституции Республики Беларусь может быть готов к концу 2021 года, сообщил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.



Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.



На вопрос о планах внесения поправок в Конституцию на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании, Лукашенко ответил, что такие поправки "могут быть обозначены" на собрании, если "делегаты будут готовы к этому". Но "внесение их будет исключительно на референдуме", сроки которого тоже будут объявлены на собрании, добавил Лукашенко.

"Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции, — цитирует Лукашенко ТАСС. — И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".



При этом Лукашенко отказался "приоткрыть завесу тайны" относительно того, какие новшества предполагается внести в Конституцию. "Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению. Это во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", — сказал он.



В заключение Лукашенко вновь подчеркнул, что решение о судьбе новой Конституции будет приниматься только на референдуме. "Только народ. В Конституции записано, что изменения, о которых я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять", — заявил он.