Лукашенко о встрече с политзаключенными в СИЗО: Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

Минск, 10 января. В интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде Александр Лукашенко ответил на вопросы, касающиеся его встречи с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ 10 октября.



Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.



Лукашенко заявил, что "абсолютно не жалеет" об этой встрече. "Ну, вот я и поговорил. Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться надо мной. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти, я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет", — цитирует Лукашенко ТАСС.



Лукашенко также отметил, что разговор арестованного блогера Сергея Тихановского с супругой — экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской позволил "увидеть этого человека". "Вот видите, даже вы это запомнил, — сказал он, обращаясь к Аскер-заде. — Просто по-человечески это немыслимо: человек под следствием, ему разрешают позвонить, ну а он вот таким образом высказался (телефонный разговор супругов состоялся сразу после посещения Лукашенко СИЗО. Тихановский призвал жену, находящуюся за границей, "быть жестче". — БелаПАН.). Это его характеризует, и я рад, что многие-многие, в том числе вы — не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России — увидели этого человека". "Поэтому — не жалею", — ответил Лукашенко на вопрос, не жалеет ли он, что дал поговорить Тихановским.



На встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ присутствовали Сергей Тихановский, претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, его сын Эдуард, представители избирательного штаба Бабарико Максим Знак, адвокат Илья Салей, Юрий Воскресенский, член созданного Светланой Тихановской Координационного совета по урегулированию внутриполитического кризиса Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров и другие политзаключенные — всего около десяти человек.