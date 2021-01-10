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Дата распечатки: 10.01.2021 16:19
 
10.01.2021 14:58 Политика

Лукашенко "понятия не имеет", когда будут судить Марию Колесникову

Минск, 10 января. Александр Лукашенко "понятия не имеет", когда будут судить Марию Колесникову — координатора предвыборного штаба претендента на пост президент Беларуси Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

"Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю", — цитирует Лукашенко ТАСС.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре ей было предъявлено обвинение "в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет", а в декабре — еще одно, за "создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием" (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса).  

Мария Колесникова содержится в тюрьме Жодино. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта.

БелаПАН.

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