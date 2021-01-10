Лукашенко выступает за расширение интеграции с Россией, но указывает на "существенные недостатки" в двусторонних отношениях 

Минск, 10 января. Александр Лукашенко выступает за расширение интеграции между Беларусью и Россией по всем направлениям. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде.



Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.



"Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее, — цитирует Лукашенко ТАСС. — Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более к России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?".



По его словам, несмотря на то, что ни у Беларуси, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, в их отношениях есть существенные недостатки. В частности, Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства. "Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", — сказал он.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на цену российского газа для Беларуси, которая в этом году составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. Учитывая союзные отношения, эта цена "могла бы быть более справедливой", заявил он. Но при этом добавил, что не намерен инициировать обсуждение данного вопроса с президентом России.



Что касается создания валютного союза, то он, по словам Лукашенко, должен стать завершением интеграционных процессов между двумя странами. "Никакой глубокой проработки валютного союза не было. Потому что мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее — это венец. Мы к этому должны прийти", — сказал он. "Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваши национальные банки и наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь", — добавил Лукашенко.