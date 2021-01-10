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Дата распечатки: 10.01.2021 16:19
 
10.01.2021 15:43 Политика

Лукашенко: Если потребуется, Минск вновь готов принять саммит в нормандском формате, как это было в 2015 году

Минск, 10 января. Если потребуется, Минск вновь готов принять саммит в нормандском формате, как это было в 2015 году, однако западные страны вряд ли на это согласятся, заявил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде. "Мы же недемократическая страна уже", — иронично заметил он.

"Ради бога! Не нравится — в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что интервью проходит в Зеленом зале Дворца Независимости, где в феврале 2015 года проходили переговоры по урегулированию ситуации в Украине с участием президентов Украины Петра Порошенко, России — Владимира Путина, Франции — Франсуа Олланда, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Говоря о ярких моментах той встречи, которая затянулась на 16 часов, Лукашенко вспомнил, как президентам России, Франции и Украины, а также канцлеру ФРГ понравилось белорусское сало, однако все они отказались от предложенных крепких напитков.

Лукашенко обратил внимание и на то, как СМИ освещали ситуацию с рассадкой лидеров перед началом переговоров. "Я Путину пододвинул это кресло. И все почему-то, помнишь, постили, что Лукашенко не давал Путину то ли сесть, то ли наоборот. Я ему подвинул кресло: "Садись сюда". А они (Франсуа Олланд и Ангела Меркель — прим.) там уселись", — цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, главным итогом тех переговоров стало подписание комплекса мер по выполнению Минских соглашений — документов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

БелаПАН.

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