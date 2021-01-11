Экономисты видят риски для продолжения рецессии в Беларуси

Минск, 11 января. В наступившем году в Беларуси может сохраниться отрицательная динамика ВВП. Такое мнение высказали белорусские экономисты, комментируя БелаПАН официальные планы на 2021 год.

Согласно утвержденному официальному прогнозу, экономический рост в 2021 году должен составить 1,8%. Однако экономисты полагают, что выполнить этот прогноз можно только в случае благоприятной конъюнктуры.



"Если все звезды, образно выражаясь, сойдутся, тогда такой сценарий возможен, — считает старший аналитик Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. — Однако для этого нужно, чтобы никаких шоков в экономике не было, а процентные ставки по кредитам снизились, и удалось запустить инвестиционное кредитование".



Пока же для экономики много рисков, "уровень неопределенности зашкаливает, и благоприятный сценарий пока видится маловероятным", добавил Крук.



Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в свою очередь отмечает: "Одним из основных драйверов экономического роста в последние годы выступала ИТ-отрасль. После прошлогодних событий темпы развития этой отрасли явно замедлятся, а иных драйверов экономического роста не видно".



По мнению аналитиков, несмотря на низкую базу прошлого года и восстановление внешних рынков после пандемии, в наступившем году белорусская экономика расти не будет.



"Госпредприятия, несмотря на падение из-за пандемии внешнего спроса, в прошлом году старались сохранить объемы производства, и это вылилось в ухудшение финансовых показателей на микроуровне. Накопленные складские запасы и финансовые проблемы будут тормозить рост промышленного производства в 2021 году", — считает Дмитрий Крук. По его мнению, с учетом этого базовый сценарий на текущий год можно сформулировать "как динамику ВВП в районе нулевой отметки" (стагнация).



"Однако базовый сценарий не предопределен. Сейчас доминируют риски, которые могут привести к ухудшению экономических показателей. Реализоваться эти риски могут в случае обострения финансовых проблем на уровне предприятий, трудовой миграции, принятия новых пакетов западных санкций в отношении Беларуси", — отмечает Крук.



Эксперты допускают, что в такой ситуации рецессия в Беларуси в 2021 году продолжится.



"Евросоюз уже начал вводить санкции в отношении отдельных юрлиц Беларуси. Этот тренд продолжится, что приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и невозможности привлечь новые инвестиции. Западные экономические санкции вряд ли будут очень жесткими, но до 1% ВВП Беларусь из-за влияния этого фактора может потерять", — прогнозирует Вадим Иосуб.



По его мнению, ВВП Беларуси в 2021 году может сократиться на 1—2%.



Похожий прогноз обнародовал в январе Всемирный банк. Аналитики банка ожидают снижение ВВП Беларуси в 2021 году на 2,7%.