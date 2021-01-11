Лукашенко готов проводить ЧМ-2021 без участия Латвии

Минск, 11 января. Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею, даже если Латвия откажется от участия в его организации, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем 11 января в Минске.

Видеофрагменты опубликованы в телеграм-канале "Пул Первого".



"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира, и это будет лучший чемпионат мира в истории", — сказал Лукашенко.

"Если Международная федерация хоккея не справится с давлением, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", — добавил он



При этом Лукашенко подчеркнул, что если бы не позиция исполкома IIHF и личная позиция Фазеля, Беларусь "никогда бы не получила этот чемпионат мира". "Поэтому делай так, как будет лучше хоккею, так, как будет лучше твоим друзьям и тебе лично. Мы обиды таить не будем", — обратился он к президенту IIHF. "Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать", — добавил Лукашенко.



Он заверил, что в Беларуси нет и не будет никакой опасности "ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости". По словам Лукашенко, "протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии". "У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это — главная причина недовольства Беларусью отдельных политиков в Европе", — считает Лукашенко.

Чемпионат должен пройти в мае—июне в Минске и Риге. Европейский парламент 17 сентября выступил с призывом отменить матчи в Беларуси в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов. Сейчас эту тему активно обсуждают политики и спортивные функционеры в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.

5 января Рене Фазель сообщил журналистам, что решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета федерации. "Международная федерация хоккея использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение", — сказал он.



Визит Фазеля в Минск планировался в декабре, но был отложен из-за того, что он заразился коронавирусом.