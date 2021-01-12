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Дата распечатки: 12.01.2021 12:37
 
12.01.2021 11:49 Фото

Возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину

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12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к 80-летию со дня его рождения.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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