В Минске скончался почетный патриарший экзарх митрополит Филарет

Минск, 12 января. В Минске на 86-м году жизни скончался митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси, сообщает портал Белорусского экзархата Русской православной церкви.

"12 января 2021 года на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почетный патриарший экзарх всея Беларуси. Призываем клир и паству Белорусской православной церкви вознести молитвы о упокоении новопреставленного митрополита Филарета", — говорится в сообщении.

В декабре минувшего года стало известно, что у митрополита Филарета диагностирован COVID-19, он был госпитализирован в одну из столичных клиник. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, призывал архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян "усилить молитвы о митрополите Филарете, испрашивая у Господа дарования крепости сил и скорейшего полного выздоровления его высокопреосвященству".

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1959 году был пострижен в монашество.

В октябре 1978 года назначен митрополитом Минским и Белорусским, патриаршим экзархом Западной Европы, в октябре 1989 года — митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом Белорусским, в феврале 1992 года — митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

25 декабря 2013 года Священный синод Русской православной церкви удовлетворил прошение митрополита Филарета "о почислении его на покой" в связи с достижением 75 лет. Его назначили почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.