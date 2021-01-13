Журналист Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска

Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже Александрова.



Обстоятельства задержания журналиста по-прежнему неизвестны. По словам дежурного милиционера, "проводится разбирательство". Статус Александрова также неизвестен. К нему едет адвокат.

Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.

Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.