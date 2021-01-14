14.01.2021 09:56 Фото
Прощание с митрополитом Филаретом
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска проходит прощание с новопреставленным почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым).
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска проходит прощание с новопреставленным почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым).
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