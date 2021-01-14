14.01.2021 10:09 Фото
Посол Государства Израиль в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман
Посол Государства Израиль в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман дал эксклюзивное интервью корреспонденту БелаПАН.
Посол Государства Израиль в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман дал эксклюзивное интервью корреспонденту БелаПАН.
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