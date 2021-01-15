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Дата распечатки: 15.01.2021 14:03
 
15.01.2021 13:21 Общество, Политика

Журналисту Андрею Александрову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

Минск, 15 января. В отношении задержанного журналиста Андрея Александрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщила БелаПАН адвокат Ольга Карпушонок. 

"Решение о мере пресечения приняло УСК Минска с санкции прокуратуры. Но это не значит, что она не может быть изменена, — отметила она. — В ближайшее время Андрея должны перевести в СИЗО на улице Володарского". 

Адвокат намерена посетить подзащитного в понедельник, 18 января. 

Андрей Александров был задержан 12 января как подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). "Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила БелаПАН на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. 

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина. Информации о ней пока нет.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки). 

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольства США в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ). 

"Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в заявлении посольства США. — Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего".

В своем заявлении EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз "вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов".

Ирина Турчина, БелаПАН.

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