МВД подозревает медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку в финансировании протестов

Минск, 15 января. Задержанные журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности, заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, выступление которого размещено в youtube-канале МВД.

"Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей — жителей города Минска. 12 января этого года они задержаны, — сказал Казакевич. — Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее".

По словам Казакевича, все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа. "Часть денежных средств задержанные тратили на личные нужды, а именно на аренду дорогостоящего жилья в городе Минске, приобретение продуктов питания и так далее", — заявил представитель МВД.

"В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BYHELP (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил Казакевич. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BYHELP. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства".

Казакевич отметил, что проведены "обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся и где до настоящего времени снимал офисные помещения".

По его словам, обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.

"В настоящее время следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС, — сказал Казакевич. — Кроме того, ГУБОПиК МВД завершена проверка по аналогичным фактам финансирования протестов одной из незарегистрированных общественных организаций. Материалы проверки переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки".

Андрей Александров был задержан 12 января как подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). "Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила БелаПАН на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольство США в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ).

"Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в заявлении посольства США. — Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего".

В своем заявлении EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз "вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов".