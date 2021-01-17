Рейтинг Numbeo: Беларусь — самая опасная страна Европы, Минск — второй по опасности город на континенте

Минск, 17 января. Беларусь — самая опасная страна Европы, свидетельствует свежий рейтинг Numbeo — созданной в 2009 году глобальной базы данных о потребительских ценах, преступности, качестве медицинского обслуживания и др.

В пятерку самых опасных вошли также Франция, Украина, Швеция и Молдова. Россия на 14-м месте, Латвия — на 19-м, Литва — на 23-м, Польша — на 29-м.

В европейском рейтинге-2020 Беларусь занимала 33-е место, в мировом — 114-е. В нынешнем мировом рейтинге она поднялась на 22-е место (между Кенией и Доминиканской Республикой).

Как "очень высокая" оценена значимость в Беларуси проблемы коррупции и взяточничества, как "высокая" — значимость проблемы роста преступности за последние три года, проблемы насильственной преступности (разбойные нападения, вооруженные ограбления), а также озабоченность граждан угрозой нападения и оскорбления.

Под "среднюю" степень попали озабоченность угрозой краж, в том числе квартирных, автомобильных и из автомобилей, ограблений, нападений по расовому, этническому, половому и религиозному признаку, а также проблема вандализма.

На "низком" уровне обеспокоенность проблемой потребления и распространения наркотиков.

Безопасность белорусских улиц днем расценивается как средняя, ночью — как низкая.

Согласно рейтингу Numbeo, по уровню преступности Минск занимает второе место в Европе после Брэдфорда (Великобритания).

В пятерку самых опасных городов Европы вошли также Катания (Италия), Бирмингем (Великобритания) и Марсель (Франция). Киев занял 34-е место, Кишинев — 41-е, Санкт-Петербург — 69-е, Москва — 72-е, Рига — 77-е, Вильнюс — 121-е, Варшава — 127-е.

Как "очень высокий" Numbeo оценивает рост преступности в Минске за последние три года и в той же степени — проблему коррупции и взяточничества.

Как "высокий" оценивается уровень озабоченности граждан угрозой нападений и оскорблений, в такой же степени — проблема насильственной преступности (разбойные нападения, вооруженные ограбления).

Как "средняя" оценена озабоченность угрозой краж, в т.ч. квартирных и автомобильных; ограблений, а также нападений по расовому, этническому, половому и религиозному признаку.

Как "низкая" оценена значимость проблемы потребления и распространения наркотиков.

Безопасность нахождения на минских улицах как днем, так и ночью оценена как низкая.

В мировом рейтинге самых опасных городов Минск занял 65-е место. Соседи по рейтингу — столица Бразилии Бразилиа и историческая столица Танзании Дар-эс-Салам. В прошлом году белорусская столица занимала 336-е место в мире и 108-е — в Европе.