В Верховный суд передано уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров "Белгазпромбанка"

Минск, 21 января. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и шести топ-менеджеров банка.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Бабарико инкриминированы "получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

"Шести бывшим заместителям председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — В свою очередь, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" обвиняется в даче взятки должностным лицам ОАО "Белгазпромбанк" в крупном размере на сумму не менее 2 млн 476 тысяч долларов США по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Как отмечает Генпрокуратура, в ходе расследования установлено, что Бабарико, будучи председателем правления ОАО "Белгазпромбанк", "с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу".

"Данная группа в период с 01.01.2004 по 11.06.2020, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее — ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее — ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее 30 млн 491 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых ими лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию".

По версии следствия, "продолжая преступную деятельность, Бабарико в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше 1 млн рублей и другого имущества".

"Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме, — отмечается в сообщении Генпрокуратуры. — Из материалов дела также следует, что проверка на причастность должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" к коррупционным преступлениям начата в 2018 году. Раскрытию преступных финансовых операций среди прочего способствовало получение сведений из Республики Кипр в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу".

В сообщении также говорится: "Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется".

Как ранее сообщал БелаПАН, 12 мая 2020 года Виктор Бабарико вышел из состава правления "Белгазпромбанка" и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. В тот же день он сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Также Бабарико поставил рекорд по числу подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси. По данным его штаба, их было собрано более 430 тысяч, а подано в ЦИК — 365 тысяч.

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления "Белгазпромбанка" были задержаны. Александр Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности "Белгазпромбанка" проводится по его поручению, но при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

После этого Национальный банк ввел в банк на шесть месяцев, с 15 июня, временную администрацию. Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком были приостановлены. Возглавляла временную администрацию до 10 декабря Надежда Ермакова, теперь советом директоров "Белгазпромбанка" она назначена председателем правления.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. Его задержали по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда он руководил банком. Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампредседателя правления Алексею Задойко и зампредседателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

18 января текущего года пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом, отметили в КГБ.

Виктор Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, а его защитники настаивают на его невиновности.

"Международная амнистия" и белорусские правозащитные организации признали Бабарико политзаключенным.

О дате начала судебного рассмотрения дела пока не сообщается.