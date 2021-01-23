Цепи солидарности в поддержку политзаключенных выстраиваются в Беларуси
Около 15.00 люди по всей Беларуси начали выстраиваться в цепи солидарности. Это первый общенациональный протестный выход нынешней зимой.
Как сообщают телеграм-каналы, в Минске цепи возникли вдоль проезжей части на улицах Тимирязева и Алибегова, возле парка Челюскинцев, в Малиновке, Веснянке, Грушевке, Каменной Горке, возле станции метро "Михалово", напротив торгового центра Dana Mall, в Уручье, Зацени и других местах.
К 15.30 начала появляться информация о первых задержаниях, в частности в районе улицы Притыцкого и в микрорайоне Восток.
В первой половине дня акции протеста в столице провели жители улиц Лынькова и Могилевской, Военного городка и Уручья, района станции метро "Восток", поселков Копище и Солнечный, микрорайонов Курасовщины, Сухарево. В микрорайоне Чкаловский акция прошла с участием соседей из Лошицы, района Камвольного комбината и поселка Гатово.
Акции солидарности проходят также в Гродно, Витебске и Новогрудке.
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).
Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.
Белорусские правозащитные организации 22 января выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще пяти человек, в целом их количество в стране достигло 190.