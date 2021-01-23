Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 23.01.2021 23:19
 
23.01.2021 22:40 Политика, Общество

В Минске задержаны корреспондент "Белсата" и два студента журфака БГУ

Минск, 23 января. В ходе сегодняшних акций протеста в Минске задержан Александр Микрюков, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат". Он был доставлен в УВД Ленинского района, а затем в центр изоляции правонарушителей, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Известно также о задержании двух студентов факультета журналистики Белорусского государственного университета Ивана Аксинушкина и Антона Шеверинова, оба доставлены в Московское РУВД.

По состоянию на 22 часа задержано не менее 146 человек согласно данным волонтерского телеграм-канала "Списки задержанных" и не менее 131 человека по информации правозащитников.

Ранее милиция сообщила о задержании около 100 "наиболее активных лиц". Субботние протесты она расценила как "кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек".

Граждане выступают против фальсификации итогов августовских президентских выборов, насилия, преследования инакомыслящих и за освобождение политзаключенных, в том числе голодающего 40 дней блогера Игоря Лосика.

БелаПАН.

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