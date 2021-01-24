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Дата распечатки: 24.01.2021 05:21
 
24.01.2021 04:44 Политика, Общество

На субботних акциях задержано не менее 150 человек

Минск, 24 января. Не менее 150 человек задержано 23 января на несанкционированных акциях в поддержку голодающего 40 дней в тюрьме блогера Игоря Лосика и других политзаключенных.

Правозащитный сайт spring96.org приводит данные 131 задержанного в Минске и сообщает о задержании примерно 20 граждан в регионах (Брест, Гродно, Молодечно). Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" разместил информацию о 156 задержанных в столице. 

В 16.20 ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании 100 "наиболее активных лиц", "в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства". Ситуацию в городе милиция описывала так: "Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения". 

Вчерашние задержания — самые массовые после 20 декабря прошлого года. Впервые за последние несколько недель была замечена въезжающая в центр Минска техника силовиков. Это могло быть связано с тем, что в первый раз после 6 декабря в телеграм-каналах было предложено единое время выхода на улицы (для создания цепей солидарности). В то же время метрополитен и мобильный интернет функционировали в обычном режиме. Стоит также отметить, что днем единовременного сбора впервые стала суббота, а не воскресенье.

Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, протесты проходили в разное время суток. БелаПАН насчитал в столице 49 акций, визуальная информация о которых была размещена в наиболее популярных сетях и телеграм-каналах СМИ и частных лиц, с общим количеством попавших в кадр участников 1.171 (в воскресенье, 17 января, были размещены фото- и видеосвидетельства о 20 акциях с участием 336 человек, попавших в кадр; 10 января — 21 акция, 869 участников; 3 января — 29 акций, 1.015 участников).

Помимо названных городов протестные мероприятия прошли также в Жодино, Новополоцке, Дзержинске, Солигорске, Лиде, населенных пунктах вблизи столицы.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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