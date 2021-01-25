Минск, 25 января. Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку, сообщила БелаПАН его жена Дарья Лосик.

Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик голодал в жодинской тюрьме 42 дня, протестуя против обвинений в свой адрес. В последние недели, по информации адвоката, состояние его здоровья ухудшилось: появились проблемы с артериальным давлением, шум в голове.

25 января через адвоката Лосик передал письмо, в котором объяснил свое решение остановиться. "Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым", — цитирует блогера ТК "Беларусь головного мозга".

Лосик отмечает, что ему известно о тех, кто голодает вместе с ним на свободе. "Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас", — пишет он.

По словам Лосика, голодовка была вынужденным шагом. "У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности. Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру. Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно. Я понял, что могу на вас положиться, потому что у вас все получится. Теперь я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сострадание и солидарность, а им плевать на мучения сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведете. Сейчас такие времена, когда нет неправильных решений, есть поступки", — отмечает он.

Блогер поблагодарил всех за поддержку и добавил, что своим поступком привлек внимание к положению с политическими заключенными в стране. "Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало. Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключенных не уйдет из общественной повестки. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность", — написал он.

Решение Лосика прокомментировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: "Игорь Лосик остановил голодовку. Я поддерживаю его в этом решении и продолжаю настаивать на немедленном освобождении всех политзаключенных".

Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, признан политзаключенным белорусскими правозащитниками. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

20 января телеграм-канал "Рупор БГМУ" сообщил, что в знак солидарности с семьей Лосика объявили голодовку студентки медуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян. Девушки убеждены, что политзаключенный совершает ошибку. Трафимович в комментарии БелаПАН отметила, что как будущий врач "считает здоровье и жизнь высшей ценностью и очень хочет, чтобы у семьи Лосика был отец и муж".

В тот же день стало известно, что два священника Белорусской православной церкви подали в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь блогеру сохранить жизнь.

23 января минчане и жители других городов страны, а также представители белорусской диаспоры за рубежом провели акции в поддержку Лосика с требованием освобождения его и остальных политзаключенных.