В Островце погиб 18-летний военнослужащий внутренних войск

Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет.

"По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434", — отмечается в релизе.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и опрос сослуживцев погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, "которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя".

Следственное управление УСК по Гродненской области проводит проверку.

Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.