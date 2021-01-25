Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/01/25/ru_1075590/
Дата распечатки: 25.01.2021 21:04
 
25.01.2021 20:46 Общество

В Островце погиб 18-летний военнослужащий внутренних войск

Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет. 

"По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434", — отмечается в релизе.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и опрос сослуживцев погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, "которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя".

Следственное управление УСК по Гродненской области проводит проверку.

Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 25 Январь 2021, 21:04
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239