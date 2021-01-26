Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 26.01.2021 19:59
 
26.01.2021 18:39 Экономика, Общество

Созданы фонды по выводу из эксплуатации и повышению безопасности Белорусской АЭС

Минск, 26 января. Указом Александра Лукашенко от 26 января № 32 созданы фонд финансирования работ по выводу из эксплуатации Белорусской атомной электростанции и фонд финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС. 

Согласно документу, республиканское унитарное предприятие "Белорусская АЭС" после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно производить отчисление денежных средств в эти фонды (не более 15% выручки от реализации электрической энергии), сообщила пресс-служба Лукашенко. 

26 января в Москве на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что БелАЭС — проект "уникальный и рассчитан на многие десятилетия", "откроет новые возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий".

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания "АСЭ", входящая в структуру госкорпорации "Росатом".

БелаПАН.

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