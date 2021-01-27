Amnesty International: Беларусь нуждается в международном правосудии

Минск, 27 января. Власти Беларуси используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их применении, в рамках широкомасштабного и жестокого подавления протестного движения. Об этом говорится в новом докладе правозащитной организации Amnesty International по Беларуси.

В докладе "Вы не люди. Гарантированная государством безнаказанность и беспрецедентное милицейское насилие в отношении мирных протестующих" правозащитники назвали попытки добиться правосудия внутри Беларуси "безнадежными" и призвали международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс отметила, что с начала протестов после выборов в Беларуси правозащитные группы "собрали доказательства пыток сотен мирных демонстрантов и задокументировали гибель по меньшей мере четырех человек". "Мы неоднократно призывали власти провести реальные расследования, чтобы привлечь виновных к ответственности, но на это мало надежды, так как система не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и дальнейшее насилие в отношении жертв и свидетелей", — подчеркнула она.

По словам Стразерс, полная неспособность судебной системы Беларуси взять ситуацию под контроль означает, что правосудие теперь должно осуществляться на международном уровне. "Правительства, международные и региональные организации должны использовать все свои рычаги давления на власти Беларуси, чтобы положить конец такому посягательству на права человека. Мы также настоятельно призываем международное сообщество принять все возможные меры для обеспечения правосудия в Беларуси", — сказала Стразерс.

"Хотя власти Беларуси признали, что с начала демонстраций в августе 2020 года было подано более 900 жалоб на злоупотребления со стороны милиции, в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела, — говорится в докладе. — В то же время были возбуждены сотни уголовных дел в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения".

В подготовленном Amnesty International докладе содержатся "документальные свидетельства того, как мирных демонстрантов массово арестовывали и подвергали пыткам, раздевали догола, безжалостно избивали, заставляли находиться в согнутом или стоячем положении на протяжении долгого времени, лишали еды, питьевой воды или медицинской помощи на протяжении нескольких дней".

В документе приводятся истории и свидетельства конкретных людей, которые были задержаны 9-12 августа и прошли через изоляторы временного содержания.

"Точное число произвольно задержанных протестующих, прошедших через Окрестина и другие изоляторы по всей Беларуси, остается неизвестным. Но на начало декабря 2020 года оно уже превысила 27 тысяч человек, по данным Верховного комиссара ООН по правам человека. С тех пор произвольные аресты не прекращаются", — подчеркивается в докладе.

Там также отмечается, что помимо репрессий те, кто подали заявления на злоупотребления со стороны сотрудников силовых органов, "сталкиваются с бюрократическими преградами, тактикой проволочек и явными препятствиями со стороны системы, призванной отбить охоту жаловаться и запугать их, а также признать недействительными и отклонить жалобы и доказательства".

"Вместо того чтобы обеспечить преследование лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, Генпрокуратура Беларуси 28 октября 2020 года сообщила, что в отношении протестующих возбуждено 657 уголовных дел, причем более 200 человек уже обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Организации гражданского общества задокументировали десятки дел против мирных демонстрантов, возбужденных по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям", — подчеркивает Amnesty International.

В докладе также содержатся ряд рекомендаций для белорусских властей. Среди них — немедленное и безоговорочное освобождение всех лиц, задержанных исключительно за осуществление своих прав человека, включая право на свободу мирных собраний и выражения мнений.

Белорусским властям также рекомендовано "прекратить практику запрета и разгона мирных уличных собраний; положить конец применению полицией незаконной, чрезмерной и произвольной силы, включая ее применение против участников протеста и случайных прохожие на улицах, а также лиц, взяты под стражу; немедленно прекратить применение пыток и других видов жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов, включая физическое и иное насилие, а также практику содержания людей в условиях, приравниваемых к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, включая отказ в необходимой медицинской помощи, лишение пищи, воды и сна, переполненность камер содержания под стражей".

Минск также призывают "принять все меры для прекращения незаконных убийств сотрудниками правоохранительных органов, включая предполагаемые внесудебные казни, или неизвестными вооруженными лицами, провести немедленное, беспристрастное и эффективное расследование всех предполагаемых убийств и привлечь виновных к уголовной ответственности путем справедливого судебного разбирательства; прекратить практику преследования, запугивания и произвольного лишения свободы политических противников Александра Лукашенко, правозащитников, заявителей и свидетелей нарушений прав человека, других несогласных".

Также рекомендовано оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с целью выявления и привлечения виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства, а также немедленно отстранить от исполнения своих обязанностей любое должностное лицо правоохранительных органов, независимо от его ранга, подозреваемое в ответственности или соучастии в актах пыток и других видов жестокого обращения или других нарушениях прав человека, включая фабрикацию уголовных или административных обвинений, до проведения беспристрастного и независимого расследования.