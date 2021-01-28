Глава МИД Беларуси: Мы нацелены на конструктивное взаимодействие с новой администрацией Белого дома

Минск, 28 января. Официальный Минск заинтересован в прибытии американского посла в Беларусь и в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома, заявил 28 января журналистам в Минске глава МИД Владимир Макей.

По его словам, официальный Минск обратил внимание на позитивные моменты в сфере безопасности, которые появились с приходом новой администрации в Белый дом. Речь идет о контактах США и России по поводу Договора о СНВ-3. Все это внушает "осторожный оптимизм" белорусским властям.

"Что касается перспектив наших отношений с США, то мы всегда говорили, что мы нацелены на равноправное, тесное, конструктивное взаимодействие. Мы понимаем, какую роль играют США сегодня в мире, понимаем, что это супердержава номер один, поэтому мы заинтересованы в наличии нормального взаимодействия с этим государством. С учетом того, что, возможно, мы несколько по-разному воспринимаем приоритеты нашего сотрудничества, с учетом того, что некоторые наши западные партнеры необъективно оценивают происходящие в Беларуси процессы, мы не исключаем, что могут быть определенные трудности в выстраивании нормальных взаимоотношений с США. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь такой важный канал связи, как наличие послов в обоих государствах. Мы заинтересованы в прибытии американского посла в Беларусь, заинтересованы, чтобы как можно быстрее наш посол был направлен в США", — сказал Макей.

По словам министра, новых кандидатов на должность посла Беларуси в США в МИД уже подобрали, скоро их предложат на рассмотрение Александру Лукашенко.

Как сообщалось, недавно были обнародованы ближайшие приоритеты вступивших 20 января в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Среди них — восстановление демократических союзов по всему миру, отстаивание американских ценностей и прав человека. В качестве кандидата в президенты Байден дважды (25 сентября и 27 октября прошлого года) критически высказывался о происходящих в Беларуси событиях, в том числе о готовившейся в тайне инаугурации Александра Лукашенко.

В случае победы на выборах Байден намеревался вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки "подлинно суверенной демократической Беларуси".

"До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он многим пожертвовал", — заверил американский политик.

При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении белорусских властей.