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Дата распечатки: 28.01.2021 19:30
 
28.01.2021 18:38 Экономика, Финансы

Сергей Калечиц повышен до первого заместителя председателя правления Национального банка

Минск, 28 января. Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка и назначен первым заместителем председателя правления. Соответствующий указ подписал 28 января Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Справка. 47-летний Сергей Калечиц окончил Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет. В Нацбанке с 1995 года. В 2011 году стал членом правления, в 2013-м — заместителем председателя правления. Должность первого зампредседателя правления Нацбанка была вакантной с 29 января 2018 года после увольнения Тараса Надольного.

БелаПАН.

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