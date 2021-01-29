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Дата распечатки: 29.01.2021 13:43
 
29.01.2021 12:23 Фото

Выставка инновационной деятельности в Национальной академии наук

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В Национальной академии наук открыта выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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