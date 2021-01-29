29.01.2021 12:23 Фото
Выставка инновационной деятельности в Национальной академии наук
В Национальной академии наук открыта выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь.
В Национальной академии наук открыта выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь.
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