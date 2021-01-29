Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд

Минск, 29 января. Уголовное дело Виктора Бабарико рассмотрит Верховный суд, что лишает возможности обжаловать будущий приговор, заявил адвокат экс-банкира и бывшего претендента на президентский пост Дмитрий Лаевский.

"Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет. Поэтому мы, защитники, просили Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд — чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства. Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам", — сообщил Лаевский в своем телеграм-канале.

Таким образом, констатировал он, "в праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано".

"Право на апелляционное обжалование приговора — это то, без чего невозможен справедливый суд", — подчеркнул адвокат.

Ранее в интервью БелаПАН Лаевский напомнил, что право обвиняемого обжаловать приговор предусмотрено статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса. "Это право — одна из базовых гарантий справедливого судебного разбирательства, установлено Международным пактом о гражданских и политических правах (пункт 5 статьи 14). Республика Беларусь является государством — участником пакта, и обязана добросовестно исполнять этот международный договор", — подчеркнул Лаевский.

По его словам, соблюдение этого стандарта справедливого суда возможно, только если дело Бабарико будет слушаться по первой инстанции в одном из нижестоящих судов, что позволит в случае несогласия с приговором обжаловать его в апелляционном порядке.

Лаевский отметил, что Бабарико чувствует себя нормально и "настроен бороться, потому что обвинение незаконное и необоснованное".

12 мая 2020 года Бабарико вышел из состава правления "Белгазпромбанка" и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. В тот же день он сообщил о намерении участвовать в президентских выборах и затем поставил рекорд по числу подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских кампаний в Беларуси. По данным его штаба, их было собрано более 430 тыс., подано в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов 365 тыс.

Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. Его задержали по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда он руководил банком. Бабарико были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампредседателя правления Алексею Задойко и зампредседателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК, учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

18 января пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Виктор Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, а защитники настаивают на его невиновности.

"Международная амнистия" и белорусские правозащитные организации признали Бабарико политзаключенным.