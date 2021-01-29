Госдолг Беларуси в 2020 году вырос почти на треть

Минск, 29 января. Государственный долг Беларуси за 2020 год увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП, сообщает Министерство финансов.

Внешний госдолг на 1 января 2021 года составил 18,6 млрд долларов США, увеличившись за год на 1,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%.

В 2020 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 3 млрд 146,9 млн долларов США: 1 млрд 391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 1 млрд 51,1 млн долларов — правительство и банки Российской Федерации; 500 млн долларов — ЕФСР; 126,2 млн долларов — Экспортно-импортный банк Китая; 67,1 млн долларов — МБРР; 11 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 млрд 635,3 млн долларов США: 709,4 млн долларов — правительство и банки России; 430,3 млн долларов — банки Китая; 376,9 млн долларов — ЕФСР; 112,3 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США; 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг на 1 января 2021 года составил 9,9 млрд рублей, увеличившись за год на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.

В 2020 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 463,3 млн долларов США и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 857,7 млн долларов США и 173,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, платежи по госдолгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей.

Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов США, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

По данным Минфина, в целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить заимствования на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов США), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

Часть платежей по погашению госдолга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств иностранных кредиторов, в сумме 564,6 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 859,5 млн рублей.

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП.