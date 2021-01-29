На корреспондента tut.by Надежду Калинину в милиции составили протокол, ее увезли в ЦИП на Окрестина

Минск, 29 января. На корреспондента интернет-портала tut.by Надежду Калинину в милиции составлен административный протокол. "За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина", — сообщает tut.by.

Ранее в УВД Ленинского района Минска tut.by сообщили, что Надежда Калинина задержана и они "больше ничего не скажут". К ней не пустили адвоката.

Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который в 16.00 начался в ДК "Камволь".