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Дата распечатки: 30.01.2021 18:39
 
30.01.2021 17:58 Общество

ГУВД Мингорисполкома: Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось

Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. 

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее милиция сообщила, что днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". 

27 января поступили ложные сообщения о минировании Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета. 

Торговые центры в Минске последний раз "минировали" 9 мая прошлого года ("Галилео" и "Столица").

БелаПАН.

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Суббота, 30 Январь 2021, 18:39
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