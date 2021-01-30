ГУВД Мингорисполкома: Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось

Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее милиция сообщила, что днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, торговых центров "Дана Молл" и "Галилео".

27 января поступили ложные сообщения о минировании Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета.

Торговые центры в Минске последний раз "минировали" 9 мая прошлого года ("Галилео" и "Столица").